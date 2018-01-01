Популярный ведущий вместе с украинской группой и блогером выпустили промо-клип Песня про лицо

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Ведущий и резидент радио NRJ, популярный диджей Саня Дымов вместе с группой “Время и Стекло”, а также блоггером Андрееем Немодруком из ND Production устроили драйвовую вечеринку в одесском трамвае под свежий хит “Песня про лицо”.

Видео стало одной из серии роликов промо компании сервиса YouTube Music, который запустился в Украине 13 ноября.

YouTube Music - новый музыкальный сервис, в котором есть абсолютно все: официальные дискографии, музыкальные видео, плейлисты и “радио” исполнителей. В YouTube Music вы найдете уникальный контент, которого больше нет нигде: живые выступления, ремиксы и многочисленные каверы.