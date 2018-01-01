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В Лос-Анджелесе назвали лучших музыкантов 2018 года

В Лос-Анджелесе прошел конкурс People’s Choice Awards, где наградили лучших музыкантов 2018-го.
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Ники Минаж получила две награды People’s Choice Awards
Ники Минаж получила две награды People’s Choice Awards
/facebook.com/peopleschoice

В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный конкурс зрительских симпатий People’s Choice Awards. Среди прочего, назвали победителей в сфере музыки.

Две награды получила американская рэпер Ники Минаж. Она стала певицей года, также наградили ее музыкальный альбом под названием Queen.

Ники Минаж победила в двух номинациях
Ники Минаж победила в двух номинациях
/facebook.com/peopleschoice

Певица известна своей любовью к замысловатым нарядам и разноцветным парикам. А недавняя видеоработа Минаж Barbie Dreams собрала в Сети 60 млн просмотров.

Певцом года назвали Шона Мендеса из Канады. Недавнее видео на его песню  In My Blood

набрало в Сети более 216 млн просмотров.

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Группой года стали BTS – семеро парней из Южной Кореи. Они играют электронную музыку и хип-хоп. Всего получили на конкурсе три награды. Их песню Idol зрители назвали композицией года, а клип на нее – лучшей видеоработой 2018-го.

Группа Bangtan Boys победила в трех номинациях
Группа Bangtan Boys победила в трех номинациях
/facebook.com/peopleschoice

Ранее мы писали, Мстители и 50 оттенков свободы: Зрители выбрали лучшие фильмы 2018 года.

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Источник: afisha.bigmir.net
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People’s Choice Awards Америка музыка рэп хип-хоп Шон Мендес Ники Минаж Все теги
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