В Лос-Анджелесе назвали лучших музыкантов 2018 года
В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный конкурс зрительских симпатий People’s Choice Awards. Среди прочего, назвали победителей в сфере музыки.
Две награды получила американская рэпер Ники Минаж. Она стала певицей года, также наградили ее музыкальный альбом под названием Queen.
Певица известна своей любовью к замысловатым нарядам и разноцветным парикам. А недавняя видеоработа Минаж Barbie Dreams собрала в Сети 60 млн просмотров.
Певцом года назвали Шона Мендеса из Канады. Недавнее видео на его песню In My Blood
набрало в Сети более 216 млн просмотров.
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Группой года стали BTS – семеро парней из Южной Кореи. Они играют электронную музыку и хип-хоп. Всего получили на конкурсе три награды. Их песню Idol зрители назвали композицией года, а клип на нее – лучшей видеоработой 2018-го.
Ранее мы писали, Мстители и 50 оттенков свободы: Зрители выбрали лучшие фильмы 2018 года.