Приходько променяла музыку на политику: Что из этого получилось

Певица Анастасия Приходько поспешно покинула программу на украинском ТВ после вопроса о финансировании предвыборной кампании Тимошенко.

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Певица Анастасия Приходько примкнула к политической силе Тимошенко /facebook.com

Певица Анастасия Приходько ушла из студии передачи "Рандеву с Яниной Соколовой" после вопроса о финансировании предвыборной кампании кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко. Видео программы появилось на Youtube 5 канала.

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Украинская ведущая, журналистка Янина Соколова расспрашивала Приходько о пунктах предвыборной кампании Тимошенко. К ее команде Приходько примкнула несколько дней назад. Тогда же певица заявила, что оставляет музыку. На вопрос, откуда Юлия Тимошенко берет деньги на предвыборную гонку, Приходько не ответила. В разговор вмешался один из двух спутников Анастасии Приходько, который находился за кадром и периодически "подбрасывал" певице ответы. После препирательств мужчины с ведущей, Приходько покинула студию.

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