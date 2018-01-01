ONUKA записала песню с загадочным названием: Реакция соцсетей

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/facebook.com/onuka.official

Украинская электро-фольк-группа Onuka записала новую песню. Аудио Хащи появилось на Youtube вчера, 12 ноября. Пользователи активно комментируют песню, отмечая, что она создана в несколько непривычном для группы стиле.

Некоторые из подписчиков отметили, что Хащи – новый удачный эксперимент вокалистки группы Наталии Жижченко. Отмечают также некую андеграундность песни.

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Также в комментариях делятся догадками – что же за "хащи", о которых поет Onukа. Кому-то из фанатов они напоминают сказочный лес. Некоторые отметили, что, очевидно, хащи – это непростая ситуация в стране. Пользователи часто цитируют строчку песни: "Часи не обирають В них живуть та помирають".

Сама Жижченко написала: "Хащи - в моем понимании - это пропасть, беспросветная пучина. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли - куда ни глянь, только одни хащи".

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