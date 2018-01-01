Эротичная пародия Воли и Харламова на Бузову попала в тренды

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Павел Воля и Гарик Харламов - Пародия на Бузову /Скриншот с YouTube

На YouTube отдельным роликом вышло комедийно-музыкальное видео российских юмористов Павла Воли и Гарика Харламова, в котором они пародируют клипы певицы Ольги Бузовой.

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Комики довольно смешно предстали в образах знаменитой певицы и даже повторили в видеоработе ее эротические наряды, а также проснулись вместе в одной постели, прикрывая голые тела одеялом. В целом ролик спародировал 2 клипа Бузовой - Привыкаю и Мало половин.

Юмористическое видео хоть и не новое (оно уже выходило в одном из выпусков Comedy Club годичной давности), однако только сейчас вышло отдельно и довольно быстро завоевало тренды YouTube, попав на 5 место. Также сейчас у пародии более 3 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Бузова выпустила клип с Витей-АК про Дом-2