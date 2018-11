6 малоизвестных фактов о Фредди Меркьюри

Поделись







Концерт Фредди Меркьюри с группой Queen в 1985-м собрал 2 млн поклонников /flickr.com

На прошлой неделе в прокат вышел биографический фильм "Богемная рапсодия" о музыканте Фредди Меркьюри – настоящее имя Фарух Булсара. Предлагаем 6 малоизвестных фактов о солисте группы Queen

1. После премьеры "Рапсодии" британский музыкант Элтон Джон рассказал, как получил от Фредди Меркьюри посмертный подарок. Через месяц после кончины Фредди, на рождество Элтону Джону принесли полотно его любимого художника Генри Скотта Тука. Меркьюри рассказал Элтону Джону о неизлечимом заболевании почти сразу, когда о нем узнал. Официально о том, что Меркьюри был болен СПИДом сообщили в день смерти певца в 1991-м.

2. Фредди родился и вырос на Занзибаре в персидской семье. Воспитывался в традициях зороастризма. Меркьюри не посещал церковь, но на похоронах его был зороастрийский священник.

Участники группы Queen /depositphotos.com

3. В паспорте Фредди стояло имя Фредерик. Меркьюри не любил, когда его так называли. На аудиенции королеве Великобритании представился Меркьюри.

Изображение Фредди Меркьюри /depositphotos.com

4. Фредди много лет поддерживал отношения с Мери Остин, с которой познакомился в юнности, когда она работала продавцом модного магазина. Фредди длительное время жил с девушкой и даже делал ей предложение руки и сердца. Ей посвятил песню Love of my life. Впоследствии стал крестным ее сына. Согласно завещанию Фредди, ей отошло почти все его имущество, в том числе дом в Западном Лондоне. 67-летняя Остин живет там по сей день. Считается, что только она была посвящена в тайну, что стало с прахом Меркьюри после кремации.

5. Меркьюри сам разработал логотип группы. "Гребень королевы" Состоял из знаков зодиака участников группы. Знак Фредди – Деву- на гербе символизировали 2 феи.

Концерт Фредди Меркьюри с группой Queen в 1985-м собрал 2 млн поклонников /depositphotos.com

6. Во время болезни Фредди записал студийную версию хита The show must go on. Сниматься в клипе уже не смог. Его создали из кадров жизни Меркьюри.

