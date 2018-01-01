Группа с миллиардной аудиторией выпустила новый альбом

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Вокалист Дэн Рейнольдс создал группу Imagine Dragons в 2008-м В Лас-Вегасе /flickr.com

Американская музыкальная группа Imagine Dragons, клипы которой собирают в сети миллиардные просмотры, выпустила новый альбом. Четвертый по счету сборник Origins записан в традиционном стиле группы, играющей альтернативный рок. В альбом вошли 12 песен, включая уже известные Natural, Machine и Zero. Видео Zero появилось на Youtube 23 октября. За две недели его посмотрели более 14 млн раз. Новую пластинку уже можно скачать целиком на музыкальных платформах, таких как Apple Music, Google Play, Deezer, Spotify.

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Украинские музыкальные критики отметили, что альбом инди-рокеров включает всего несколько стоящих песен. Остальная его часть сделана будто на скорую руку.



"Схема написания песен не изменилась ни на йоту: куплет-припев-куплет-припев-бридж-припев два раза", - написал журналист Юрий Береза.

Однако, критики не сомневаются, что Origins все равно возглавит мировые чарты.

Первый альбом группы Imagine Dragons вышел в 2012-м. Night Visions стал платиновым. Занимал 2 место американского музыкального чарта Billboard 200. Также он держался в топе Billboard Rock.

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