Надежда Мейхер выпустила клип с ограничением 16+: ракция соцсетей

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Надя Мейхер выпустила откровенный клип на песню Надежда /facebook.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер выпустила клип на песню "Надежда" на слова певицы Alyosha.

Срежиссировала видео клипмейкер Елена Винярская. Его выложили в сеть вчера, 8 ноября, с возрастным ограничением 16+. В клипе Надежда Мейхер появляется откровенно одетой. Ее партнер играет с голым торсом. Вместе они исполняют страстный танец, который местами больше напоминает борьбу.

"Мой любимый эпизод в клипе — армрестлинг. Отношения — это борьба, особенно если женщина сильна духом. Она борется не специально, просто не может иначе", сказала Мейхер.

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"Иногда сквозь года проносишь отношения “без шансов”, но где-то в душе хранишь трепет, веру, думая о человеке. И когда он внезапно возникает в твоей жизни вновь, ты расцветаешь", сказала Alyosha.

Пользователи сети отметили сильную сексуальную привлекательность Мейхер и эмоциональное исполнение песни. Однако есть и комментарии, в которых Надежду Мейхер упрекают за излишнюю откровенность - дескать, не по возрасту.

/Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

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