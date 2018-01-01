ONUKA отправятся в масштабный тур по стране

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Onuka отправятся в тур /facebook.com/onuka.official

Знаменитая украинская группа Onuka отправится в большой гастрольный тур по всей Украине, в котором будет представлено новое шоу, а также альбом MOZAЇKA, который вышел весной этого года.

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Мощная музыка и целая палитра эмоций - это именно то, что присутствует в творчестве знаменитых музыкантов. Сам же альбом построен вокруг личных переживаний, воспоминаний и ощущений солистки группы - Наты Жижченко, а также посвящен ее любимым людям. Однако стоит отметить, что композиции в этой пластинке отчасти являются реакцией на то, что происходит вокруг. Грандиозный концерт группы ONUKA представит зрителям настоящую украинскую современную музыку, которая в данный момент актуальна и любима сотнями тысяч слушателей.

13.11 - Ивано-Франковск, театр им. И. Франко, 19:00, от 250 гривен.

14.11 - Львов, Malevich Concert Arena, 19:00, от 440 гривен.

18.11 - Полтава, ДК Листопад, 19:00, от 190 гривен.

19.11 - Сумы, театр им. Щепкина, 19:00, от 190 гривен.

22.11 - Чернигов, театр им. Т.Г. Шевченко, 19:00, 220 гривен.

23.11 - Черкассы, ДК Дружба Народов, 19:00, от 220 гривен.

26.11 - Одесса, театр Музкомедии, 19:00, от 500 гривен.

29.11 - Черновцы, театр им. Ольги Кобылянской, 19:00, от 190 гривен.

30.11 - Хмельницкий, Областная филармония, 19:00, от 240 гривен.

7.12 - Киев, Stereo Plaza, 19:00, от 600 гривен.

10.12 - Харьков, Дворец студентов НЮУ, 19:00, от 300 гривен.

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