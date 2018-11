Поделись







Рик Вейкмен едет в Украину

Участник легендарной рок-группы Yes представит программу Orchestral Rick в Киеве 5 декабря в Октябрьском дворце.

Yes есть и остаются одной из самых успешных и влиятельных групп прогрессивного рока в мире. Только в США они продали более 13 миллионов альбомов, были награждены премией Грэмми за лучшее инструментальное выступление в жанре рок с Cinema и были еще в пяти номинациях. В 2017 году группу Yes, и Рика Вейкмена как ее участника, внесли в Зал славы рок-н-ролла.

Вейкмен – британский музыкант, автор и ведущий, мечтал стать концертным пианистом, а взамен выбрал путь успешного сессионного музыканта. За его плечами - сотрудничество с Дэвидом Боуи над иконическими Space Oddity и Life On Mars ?, а также с Junior's Eyes, T. Rex, Элтоном Джоном и Кэт Стивенс.

Прославила его не только игра в Yes, за ней следовала и успешная сольная карьера. Его наиболее успешные работы: концептуальные альбомы The Six Wives of Henry VIII (1973), Journey to the Centre of the Earth (1974) и The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table (1975).

В портфолио маэстро Вейкмена не только музыкальные работы - он стал соавтором комедийных сериалов Grumpy Old Men и Watchdog на телеканале ВВС.

Рик Вейкмен выступит 5 декабря в МЦКИ (Октябрьский Дворец) в 19:00, продажа билетов https://concert.ua/ru/booking/rick-wakeman

