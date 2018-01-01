Ларин поразил соцсети новым хоррор-клипом

Новый клип Лютоволк за несколько часов посмотрели сотни тысяч раз

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Ларин выпустил клип на сингл Лютоволк /Скриншот из YouTube

Популярный видеоблогер Дмитрий Ларин теперь больше времени уделяет музыке и клипам к своим композициям, продолжая совершенствоваться и радовать своих подписчиков. В этот раз он представил видеоработу Лютоволк, отчасти выполненную в жанре хоррор.

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В Лютоволке Ларин показал агрессивный стиль, качественный текст, исполнение (раньше оно было намного хуже) и интересные рифмы, в отличие от многих прошлых его видео, за которые блогер был раскритикован. Однако, как сам он уже рассказывал своим подписчикам, он решил податься в работу над видео (в частности, над музыкальными), поэтому несложно заметить развитие, качественный монтаж и всю остальную проделанную работу.

Зрители в соцсетях также отметили творческий рост Дмитрия и похвалили его новый клип.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Ларин - Лютоволк менее чем за сутки посмотрели 550 тысяч раз, поставили 93 тысячи лайков и 9 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Николай Соболев предстал в образе супергероя в своем клипе