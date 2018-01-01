Новый клип группы Антитела с Зеленским взорвал Сеть

Всего за 4 дня видео на песню LEGO набрало более миллиона просмотров

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Антитела - LEGO /Скриншот из YouTube

В новом клипе LEGO шоумен Владимир Зеленский перевоплощается в солиста Антител Тараса Тополю, эмоционально исполняя свежий хит. Местами звезд не отличить: одинаковые красные костюмы и такая же экспрессивная подача.

Режиссером видео стал Антон Шатохин, который снимал клипы для Алины Астровской, Кише и Анастасии Приходько.

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Стоит отметить, что Зеленский появился в клипе не просто так. Именно песня LEGO стала саундтреком к новой комедийной драме "Квартала-95" "Я, Ты, Он, Она". По сюжету семейная пара после 10 лет совместной жизни находится на грани разрыва.

Клип Антитела - LEGO за 4 дня набрал более 1 миллиона просмотров и попал в тренды YouTube.

Увидеть фильм "Я, Ты, Он, Она" и послушать саундтрек LEGO в кино можно будет уже 27 декабря.

Ранее сообщалось о том, что опубликован официальный трейлер комедии Я, Ты, Он, Она