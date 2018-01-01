Популярный комик Дядя Жора спел в X-Фактор

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Дядя Жора выступил на X-Фактор /instagram.com/dyadya_jora

Не так давно начался новый 9-ый сезон популярного вокального шоу X-Фактор, которое судят Андрей Данилко, Настя Каменских, Pianoboy и Олег Винник. Неожиданно для многих участником кастинга в Харькове стал знаменитый украинский шоумен и комик Дядя Жора.

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Артист вышел на сцену с авторской песней о пиве и устроил настоящее шоу, покорив зрителей и членов жюри. Веселое и яркое выступление положительно оценили как в соцсетях, так и присутствующие на самом кастинге люди, а также члены жюри, которые - спойлер - дали единогласный положительный ответ.

Видео с выступлением Дяди Жоры посмотрели на YouTube 110 тысяч раз и оно уже занимает 24 место в трендах.

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