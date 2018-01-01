Three Days Grace выступят в Киеве уже на этой неделе

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Three Days Grace /Flickr

Уже в грядущую пятницу, 26 октября, в Киеве выступит легендарная группа Three Days Grace с презентацией новой пластинки, которая носит название Outsider.

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Гитарная мощь, шикарный вокал, невероятная атмосфера, энергия и драйв - это то, что уже неоднократно музыканты дарили украинцам на своих концертах, а также рвали публику на фестивале Atlas Weekend. Теперь все почитатели их творчества смогут снова оторваться под крутые песни Three Days Grace.

Канадские тяжеловесы порвут зал в клубе Stereo Plaza (г. Киев, пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена за билет: от 950 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Little Big впервые выступят в Киеве