Оля Полякова выступит с большим шоу во Дворце Спорта в Киеве
Уже в эту пятницу, 26 октября, в Киеве выступит одна из самых популярных украинских певиц, телеведущая, главная блондинка Украины, сногсшибательная Оля Полякова.
Читай также: Как отреагировали соцсети на яркий и необычный клип Mozgi - Полюбэ
Ее шоу всегда пользовались огромным успехом, она ездила в большие туры из 62 городов Украины, а также ее концерты посмотрели более 15 миллионов человек. Теперь же зрителям певица представит абсолютно новую программу, в которой будут применены высокие технологии, потрясающие постановки, множество различных образов и даже юмор. Все это носит название Королева Ночи.
Грандиозный концерт Оли Поляковой состоится уже в эту пятницу, 26 октября во Дворце Спорта (г. Киев, Спортивная площадь, 1). Начало шоу в 19:00. Стоимость билетов: от 390 гривен.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве впервые выступит группа Little Big