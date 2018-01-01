Оля Полякова выступит с большим шоу во Дворце Спорта в Киеве

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Оля Полякова выступит в Киеве 26 октября /instagram.com/polyakovamusic

Уже в эту пятницу, 26 октября, в Киеве выступит одна из самых популярных украинских певиц, телеведущая, главная блондинка Украины, сногсшибательная Оля Полякова.

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Ее шоу всегда пользовались огромным успехом, она ездила в большие туры из 62 городов Украины, а также ее концерты посмотрели более 15 миллионов человек. Теперь же зрителям певица представит абсолютно новую программу, в которой будут применены высокие технологии, потрясающие постановки, множество различных образов и даже юмор. Все это носит название Королева Ночи.

Грандиозный концерт Оли Поляковой состоится уже в эту пятницу, 26 октября во Дворце Спорта (г. Киев, Спортивная площадь, 1). Начало шоу в 19:00. Стоимость билетов: от 390 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве впервые выступит группа Little Big