Концерт британской суперзвезды состоится во Дворце спорта уже 14 ноября. На этот раз певец приедет в Киев не один, а в компании своего друга – ямайского регги-исполнителя Шэгги. Вместе музыканты представят альбом "44/876" и свои лучшие хиты. Выступление станет единственным украинским концертом Стинга в рамках его мирового турне. Более того – после он планирует сделать паузу в несколько лет и уделить время с семье.

Стинг пообещал, что атмосфера его концерт с Шэгги будет очень теплой, веселой и зажигательной. В разгар холодной осени, артисты перенесут своих слушателей на Карибские острова и подарят кусочек лета. Интересно, что одно из основных требований британской звезды к украинским промоутерам – отсутствие VIP-зоны под сценой. Артисты хотят быть как можно ближе к своим зрителям.

Владимир Бурцев, промоутер киевского концерта:

"Одно из главных пожеланий Стинга на этом концерте — видеть со сцены лица своих поклонников. Он действительно хочет петь с ними, танцевать с залом и под зажигательное регги вместе создавать positive vibes. Поэтому менеджмент Стинга заранее попросил нас проследить, чтобы никаких диванов, столов и прочих "богемных" проявлений в непосредственной близости к сцене на концерте не было".

Для того чтобы как следует подготовить площадку к концерту, команда музыканта в составе 30 человек прибудет в Киев за несколько дней до выступления Стинга. Все оборудование, включая пульты, колонки и даже микрофоны привезут из Лондона. Настраиваться на концерт Стинг будет при помощи медитации. Его гримерку специально подготовят к этому – стены покроют темной тканью, чтобы исполнителя ничего не отвлекало от погружения в себя.

Сами же Шэгги и Стинг прилетят в Киев на личном самолете и в компании персонального повара. Тетушка Чарли – так зовут любимую повариху Стинга, сопровождает певца во всех его путешествиях. Примечательно, что свои блюда Чарли всегда готовит только из местных продуктов, поэтому у поклонников певца есть все шансы встретиться с его поваром на одном из киевских рынков.

Что же касается сет-листа предстоящего концерта в Киеве, то тут Стинг и Шэгги готовы открыть секрет. В программе заявлены композиции из нового альбома музыкантов "44/876", а также абсолютные хиты исполнителей, вроде Englishman in New York, Shape of My Heart, Roxanne и самой популярной песни Шэгги – Boombastic. Всего в сет-листе заявлено 27 треков.

Концерт 14 ноября станет уже третьим для Стинга в Киеве – до этого исполнитель приезжал к нам в 2011 и в 2017 годах. А вот Шэгги прибудет в Украину впервые.