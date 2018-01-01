Макс Барских порвет зал уже 17 августа

Уже в пятницу в Одессе все хиты украинского певца будут звучать в клубе на морском берегу

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Макс Барских /instagram.com/max_barskih

Марафон концертного сезона в Одессе в полном разгаре. Теперь там уже в эту пятницу выступит известный украинский певец Макс Барских в одном из клубов.

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Подруга-ночь, Теряю тебя, Хочу танцевать - все эти хиты артиста и многие другие будут исполнены, чтобы порвать зал.

Макс Барских известен еще со времен украинской Фабрики Звезд-2, где он проявил себя, как один из самых талантливых участников, но позже покинул проект. Сейчас его клипы набирают миллионы просмотров, песни занимают первые места в чартах, певец получает множество музыкальных наград, а сам является секс-символом.

Драйвовое выступление Макса Барских пройдет 17 августа в клубе ITAKA Beach Resort & Night Club на пляже Аркадия в Одессе. Всё это начнется в 23:00, а билеты стоят от 550 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе выступит Элджей