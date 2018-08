Поделись







Семья Пресли спела дуэтом /Кадр из видеозаписи

Совсем недавно вышел клип, на котором дочь известного певца и актера Элвиса Пресли поет вместе с ним дуэтом. Лиса Мария Пресли исполнила балладу Where No One Stands Alone. Ее вокал наложили на видео, где ее отец исполняет данный хит.

Читай также: Лана Дель Рей написала саундтрек к фильму об Элвисе Пресли

Видеозапись была отснята в 1967 году, а недавно ее оцифровали и внесли несколько корректировок. В результате получилось так, что семья спела вместе. Данную работу опубликовали на YouTube-канале ElvisPresleyVEVO.

Трогательная запись будет влючена в грядущий альбом госпел-хитов Элвиса Пресли. В нем приняли участие знаменитые музыканты, работавшие с исполнителем во время его карьеры. Премьера состоится уже 10 августа.

Ранее стало известно о том, что названы самые продаваемые музыканты всех времен