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Клип панк-дуэта на песню из нового альбома /Скриншот из клипа Slaves - Cut And Run

Группа Slaves – это двое парней из Великобритании, которые доказывают, что панки никогда не умрут. Их часто сравнивают с легендарными Sex Pistols, хотя сами они это отрицают, а музыка дуэта становится все популярнее по всему миру.

Новый альбом парней выходит 17 августа и носит название Acts of Fear and Love. Альбом записан с продюсером Джойланом Томасом, который работал с Кендриком Ламаром над пластинкой DAMN, за которую рэпер получил Пулитцеровскую премию.

Обложка альбома Acts of Fear and Love /youareallslaves.com

Альбом будет в стиле поп-панк, что немного отличается от старого звучания группы. На сингл из грядущей пластинки Slaves сняли клип, который показывает их новых стиль.

В Киеве они выступят 17 октября в клубе Atlas, а стоимость билетов начинается от 890 грн.

Это будет второй концерт группы в Украине.