Разовая акция состоится на музыкальном фестивале в Хмельницком, где будут возвращать деньги за стаканчики и мусор

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Отдых с пластиковыми стаканчиками /depositphotos

Организаторы ежегодного музыкального фестиваля RespublicaFEST, который проходит в Хмельницком решили приобщать людей к чистоте. В этот раз на фестивале будет использоваться депозитная посуда. Суть в том, что посетитель должен купить стаканчик или тарелку из жесткого пластика, наполнить их едой и напитками, а по окончанию фестиваля вернуть, получив свои деньги обратно.

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Следующий проект заключается в том, что всем жителям кемпинга предоставят мусорные пакеты, которые в конце нужно будет сдать, наполнив их своим мусором, и получить часть денег, потраченных на билет.

Фестиваль пройдет с 31 августа по 2 сентября 2018 года в Хмельницком.

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