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Planet Funk выступили в Италии /Getty Images

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Одними из хэдлайнеров седьмого фестиваля Белые Ночи станут итальянские музыканты Planet Funk, которые играют электропоп. Существует группа с 2009 года и на счету у них четыре альбома. Они уже дважды отыгрывали концерты в Киеве, поэтому знакомы с фанатами, и в этот раз 17 августа будут закрывать первый день своим концертом.

Немецкий дуэт Tube & Berger, исполняющий дип-хаус, так же выступит в качестве хэдлайнера данного фестиваля.

Белые Ночи будут проходить на арт-заводе Платформа 17-18 августа. На фестивале будет 5 музыкальных сцен, фуд-корты, места для свадеб и даже барбершопы.

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