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Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка, приедет в Киев 3 ноября с концертом в клуб Atlas. В Украине она презентует недавно вышедший альбом "Раскраски для взрослых", который стал хитом в интернете.

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Исполнительница хитов "Мама, я не зигую" и "Каждый раз" родилась в Екатеринбурге и первую волну популярности ощутила в 16 лет, когда выложила альбом в сеть. С тех пор певица только растет в творческом плане, записывая совместные песни с такими известными музыкантами, как Noize MC и выступая на различных площадках, в том числе на шоу "Вечерний Ургант".

В этом году Монеточка вступила в конфликт с певицей Земфирой, с которой ее сравнивают, а также ее песня с вышеупомянутым Noize MC проверялась на призывы к незаконным действиям.

Билеты на концерт певицы уже в продаже и стоят от 400 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Адель анонсировала новый альбом.