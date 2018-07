Поделись







Первым музыканты представили публике трек "Сам" - очень мягкий и несвойственный, как для традиционного звучания музыкантов. А также отсняли на него видео, которое стало седьмым по счету в истории группы.



"Сам" для музыкантов стал своеобразным творческим экспериментом:



- Нам стало интересно, как мы прозвучим с такой, совершенно не "морфиновской" композицией, и как наши поклонники отреагируют на эту лирическую балладу, - объясняют они. - Но тем, кто полюбил нас именно за тяж, переживать не стоит - следующие треки, которые мы выпустим уже очень скоро, вас удивят.

Новые треки Morphine Suffering, часть которых фаны уже слышали на летних фестивалях, записаны совместно с музыкальным продюсером Matthew Good (Мэтью Гудом), фронтменом группы From First To Last, который продюсировал записи таких групп, как Asking Alexandria, Memphis May Fire, Veil of Maya, The Word Alive и многих другие. Запись музыки проходила в США, в собственной студии Мэтью, Good Sounds. Вокал записывали в украинской студии записи Revet Sound, под началом Сергея Любинского. На этой студии рождались хиты THE HARDKISS, Vivienne Mort, а также многих других групп украинской альтернативной и метал сцены.

Клип на песню "Сам" снимали в Киеве. Режиссерами видео стали гитарист и основатель группы Влад Рыльский и всем хорошо известный в альтернативной музыкальной тусовке фотограф и оператор Тементий Пронов.- "Сам" - история о том, как сложно, но при этом важно ценить то самое сильное и настоящее чувство. История о борьбе с самим собой и своими эмоциями, - комментируют музыканты. - Главными героями клипа стали наш вокалист Андрей и Дарина - фотограф и парикмахер. Сначала кастинг-менеджер выбрала ее из нескольких десятков девушек по фото, а на живом кастинге мы единогласно поняли: она - та, кто нам нужен.

Съемка проходила три дня. В первый день команда снимала, а точнее фотографировала, love story главных героев. Второй - посвятили студийным съемкам музыкантов. На третий день - снимали улицы и заведения, где за последние десять лет происходило что-то знаковое для Morphine Suffering.

"Morphine Suffering" - украинская группа, которая в этом году празднует свое десятилетие. На их счету два альбома и шесть видеоклипов. В 2014 году они получили популярную среди альтернативных музыкантов премию The Best Ukrainian Metal Act, как лучшая метал группа. Мощный драйв и бешеная энергия сопровождают все их выступления, а фестивальная публика обожает их за умение раскрыться на сцене на тысячу процентов и зажечь огонь в сердце каждого!