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Рокеры выступят в Киеве

Финская рок-группа Poets of the Fall презентует в Киеве новый альбом Ultraviolet. Концерт состоится 19 февраля в клубе Атлас.

«Украинская столица станет одним из городов на карте европейского тура группы, приуроченного не только к презентации новой пластинки, но и к юбилею коллектива. Ведь с момента выхода первой композиции Poets of the Fall Late Goodbye прошло уже пятнадцать лет», говорится в сообщении.

Отметим, что релиз нового альбома состоится в октябре.