Переключиться на мобильную версию

Рокеры Poets of the Fall презентуют в Киеве новый альбом

19 февраля
Поделись

Рокеры выступят в Киеве
Рокеры выступят в Киеве

Финская рок-группа Poets of the Fall презентует в Киеве новый альбом Ultraviolet. Концерт состоится 19 февраля в клубе Атлас.

«Украинская столица станет одним из городов на карте европейского тура группы, приуроченного не только к презентации новой пластинки, но и к юбилею коллектива. Ведь с момента выхода первой композиции Poets of the Fall Late Goodbye прошло уже пятнадцать лет», говорится в сообщении.

Отметим, что релиз нового альбома состоится в октябре.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Poets of the Fall Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь