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Guns N' Roses установили рекорд Youtube

Клип на песню November Rain рок-группы Guns N' Roses установил рекорд по популярности среди всех клипов 1980-1990 годов на Youtube.

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Данный ролик первым собрал больше одного миллиарда просмотров. November Rain является самой длинной лирической песней в истории чартов из всех, которые попадали в топ-10: ее она длится девять минут. Премьера клипа на эту песню состоялась 26 лет назад.

Отметим, что в лидерах также разместились такие песни группы: Sweet Child O' Mine - 692 млн просмотров, Don't Cry - 471 млн и Estranged - 111 млн.