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Everlast едет в Киев

Американский музыкант Эрик Фрэнсис Шроди , известный под псевдонимом Everlast, даст концерт в Киеве.

Выступление состоится 9 сентября в Зеленом Театре.

«В Киеве музыкант отпразднует 20-й день рождения платинового альбома Whitey Ford Sings the Blues и порадует всех поклонников новыми псенями», - написали организаторы.

Everlast - американский исполнитель и автор песен ирландского происхождения. Основное направление творчества — смешение жанров рэпа, рока, блюза и кантри. В 2000 году совместно с Карлосом Сантаной получил премию Грэмми в номинации Лучшее вокальное рок-исполнение дуэта или группы за композицию Put Your Lights On.