Поделись







Hurts - один из хедлайнеров фестиваля

С 21 по 24 июня в Киеве на НСК Олимпийский пройдет мультикультурный фестиваль Belive.

Читай также: Объявлен первый хедлайнер фестиваля Белые ночи

Масштабное событие объединит в себе множество разнообразных направлений: кино, музыку, стендап, блогинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и другое.

Для музыкального направления отведено сразу 3 сцены: Main Stage для заграничных артистов, My Music Stage для украинских и White Night Stage для электронной музыки.

Предлагаем ознакомится со всеми известными музыкантами, которые выступят на фестивале.

Main Stage

Jamiroquai

Hurts

Everything Everything

MOZGI

Ляпис-98

My Music Stage

21 июня: Тулим, Very the Jerry, Wavy Dem, Счастливые Люди, Alina Pash

22 июня: Braii, LAYAH, ROYCE, LATEXFAUNA,

23 июня: Адвокаты, DILEMMA, Open Kids, Агонь и Секретный гость.

24 июня: INDT, Mountain Breeze, The Erised, LAUD, KAZKA

White Night Stage – артистов объявят позже