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Belive-2018. Все музыканты, которые выступят на фестивале

Старт 21 июня
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Hurts - один из хедлайнеров фестиваля
Hurts - один из хедлайнеров фестиваля

С 21 по 24 июня в Киеве на НСК Олимпийский пройдет мультикультурный фестиваль Belive.

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Масштабное событие объединит в себе множество разнообразных направлений: кино, музыку, стендап, блогинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и другое.

Для музыкального направления отведено сразу 3 сцены: Main Stage для заграничных артистов, My Music Stage для украинских и White Night Stage для электронной музыки.

Предлагаем ознакомится со всеми известными музыкантами, которые выступят на фестивале.

Main Stage

  • Jamiroquai
  • Hurts
  • Everything Everything
  • MOZGI
  • Ляпис-98

My Music Stage

  • 21 июня: Тулим, Very the Jerry, Wavy Dem, Счастливые Люди, Alina Pash
  • 22 июня: Braii, LAYAH, ROYCE, LATEXFAUNA,
  • 23 июня: Адвокаты, DILEMMA, Open Kids, Агонь и Секретный гость.
  • 24 июня: INDT, Mountain Breeze, The Erised, LAUD, KAZKA

White Night Stage – артистов объявят позже

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