Belive-2018. Все музыканты, которые выступят на фестивале
Старт 21 июня
Hurts - один из хедлайнеров фестиваля
С 21 по 24 июня в Киеве на НСК Олимпийский пройдет мультикультурный фестиваль Belive.
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Масштабное событие объединит в себе множество разнообразных направлений: кино, музыку, стендап, блогинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и другое.
Для музыкального направления отведено сразу 3 сцены: Main Stage для заграничных артистов, My Music Stage для украинских и White Night Stage для электронной музыки.
Предлагаем ознакомится со всеми известными музыкантами, которые выступят на фестивале.
Main Stage
- Jamiroquai
- Hurts
- Everything Everything
- MOZGI
- Ляпис-98
My Music Stage
- 21 июня: Тулим, Very the Jerry, Wavy Dem, Счастливые Люди, Alina Pash
- 22 июня: Braii, LAYAH, ROYCE, LATEXFAUNA,
- 23 июня: Адвокаты, DILEMMA, Open Kids, Агонь и Секретный гость.
- 24 июня: INDT, Mountain Breeze, The Erised, LAUD, KAZKA
White Night Stage – артистов объявят позже