YouTube запустил раздел национальных хит-парадов
Что популярно в Украине
Youtube запустил национальные хит-парады/pixabay
Youtube запустил раздел национальных хит-парадов. Теперь можно узнать, что слушают в 44 странах мира.
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Всего составляются четыре подборки: Лучшие композиции, Лучшие исполнители, Лучшие музыкальные клипы и Набирающие популярность клипы. Место ролика в рейтинге определяется в соответствии с количеством просмотров, набранных в стране за неделю.
Так, в украинском хит-параде лидируют:
Лучшая композиция – Meduza – MATRANG
Лучшие исполнители – Jah Khalib
Лучший музыкальный клип – Филип Киркоров – Цвет настроения синий
Набирающий популярность музыкальный клип - Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama