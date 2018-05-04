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YouTube запустил раздел национальных хит-парадов

Что популярно в Украине
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Youtube запустил национальные хит-парады
Youtube запустил национальные хит-парады
/pixabay

Youtube запустил раздел национальных хит-парадов. Теперь можно узнать, что слушают в 44 странах мира.

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Всего составляются четыре подборки: Лучшие композиции, Лучшие исполнители, Лучшие музыкальные клипы и Набирающие популярность клипы. Место ролика в рейтинге определяется в соответствии с количеством просмотров, набранных в стране за неделю.

Так, в украинском хит-параде лидируют:

Лучшая композиция – Meduza – MATRANG

Лучшие исполнители – Jah Khalib

Лучший музыкальный клип – Филип Киркоров – Цвет настроения синий

Набирающий популярность музыкальный клип - Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama

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