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Финал состоится 12 мая /eurovision.tv

11 мая по завершению второго полуфинала был определен порядок выступления финалистов Евровидение 2018.

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После каждого полуфинала финалисты тянули жребий, определивший в какой половине гранд-финала они выйдут на сцену. Дальнейший порядок выступлений был создан продюсером конкурса Кристером Бьоркманом. Финал конкурса состоится 12 мая.

Порядок выступления финалистов Евровидения-2018:

01. Украина

02. Испания

03. Словения

04. Литва

05. Австрия

06. Эстония

07. Норвегия

08. Португалия

09. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чешская Республика

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия