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Элени Фурейра занимает первое место /EPA/UPG

В преддверии финала букмекеры продолжают принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение-2018.

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По завершению второго полуфинала, были определены 20 финалистов: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Также в финале выступят страны большой пятерки и принимающая страна: Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания и Португалия.

На первом месте у букмекеров по-прежнему находится Элени Фурейра из Кипра. За ней разместилась Нетта Барзилай из Израиля. Неожиданно на третье место поднялся французский дуэт Madame Monsieur. Также, в первую пятерку вошли Литва и Швеция.

Представитель Украины Melovin занимает 20 строчку, обогнав такие страны, как Нидерланды, Португия, Великобритания, Словения, Албания и Сербия.