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Дэдпул снял обращение к организаторам Евровидения

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Дэдпул негодует касательно отсутствия Канады в конкурсе
Дэдпул негодует касательно отсутствия Канады в конкурсе

Канадский актер Райан Рейнольдс, исполняющий роль Дэдпула, снял обращение к организаторам Евровидения. Ролик был размещен в твиттере актера.

«Канада. Красивая страна с богатой музыкальной историей, которая славится такими именами, как Адамс, Бибер, Янг, Бубле, Шатнер..Несмотря на это мы остались без внимания европейского музыкального конкурса. Одна только Селин Дион заслужила нам право получить приглашение. И не надо говорить, что Канада не является частью европейской семьи. Вы впустили Австралию, а она едва находится на планете. Хватит, Европа! Ты разбудила спящего лося!», - такое обращение записал Рейнольдс.

Напомним, что фильм выйдет 17 мая.

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