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10 мая состоится второй полуфинал

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне, Португалия, состоится второй полуфинал Евровидения-2018.

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В Украине транслировать шоу будут два телеканала – СТБ и UA: Перший, а также конкурс можно посмотреть на официальном канале Youtube. Трансляция стартует в 22.00 по киевскому времени.

В этом году комментаторами первого полуфинала выступят: Тимур Мирошниченко и ALYOSHA (UA: Перший) и Сергей Притула (СТБ).

Сегодня выступят 18 участников, выбранных путем жеребьевки:

Норвегия: Alexander Rybak - That's How You Write А Song Румыния: The Humans - Goodbye Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca Сан-Марино: Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are Дания: Rasmussen - Higher Ground Россия: Юлия Самойлова - I Will not Break Молдова: DoReDos - My Lucky Day Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love Грузия: Ethno-Jazz Band Iriao - For You Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up Мальта: Christabelle - Taboo Венгрия: AWS - Viszlát nyár Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off Черногория: Vanja Radovanovic - Inje Словения: Lea Sirk - Hvala, ne Украина: Melovin - Under the Ladder

Напомним, что 8 мая состоялся первый полуфинал, в рамках которого были определены первые финалисты конкурса.