Евровидение-2018. Кто выступит во втором полуфинале
Уже сегодня
10 мая состоится второй полуфинал
Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне, Португалия, состоится второй полуфинал Евровидения-2018.
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В Украине транслировать шоу будут два телеканала – СТБ и UA: Перший, а также конкурс можно посмотреть на официальном канале Youtube. Трансляция стартует в 22.00 по киевскому времени.
В этом году комментаторами первого полуфинала выступят: Тимур Мирошниченко и ALYOSHA (UA: Перший) и Сергей Притула (СТБ).
Сегодня выступят 18 участников, выбранных путем жеребьевки:
- Норвегия: Alexander Rybak - That's How You Write А Song
- Румыния: The Humans - Goodbye
- Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
- Сан-Марино: Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are
- Дания: Rasmussen - Higher Ground
- Россия: Юлия Самойлова - I Will not Break
- Молдова: DoReDos - My Lucky Day
- Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
- Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
- Грузия: Ethno-Jazz Band Iriao - For You
- Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up
- Мальта: Christabelle - Taboo
- Венгрия: AWS - Viszlát nyár
- Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl
- Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
- Черногория: Vanja Radovanovic - Inje
- Словения: Lea Sirk - Hvala, ne
- Украина: Melovin - Under the Ladder
Напомним, что 8 мая состоялся первый полуфинал, в рамках которого были определены первые финалисты конкурса.