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Евровидение-2018. Кто выступит во втором полуфинале

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10 мая состоится второй полуфинал
10 мая состоится второй полуфинал

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне, Португалия, состоится второй полуфинал Евровидения-2018.

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В Украине транслировать шоу будут два телеканала – СТБ и UA: Перший, а также конкурс можно посмотреть на официальном канале Youtube. Трансляция стартует в 22.00 по киевскому времени.

В этом году комментаторами первого полуфинала выступят: Тимур Мирошниченко и ALYOSHA (UA: Перший) и Сергей Притула (СТБ).

Сегодня выступят 18 участников, выбранных путем жеребьевки:

  1. Норвегия: Alexander Rybak - That's How You Write А Song
  2. Румыния: The Humans - Goodbye
  3. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
  4. Сан-Марино: Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are
  5. Дания: Rasmussen - Higher Ground
  6. Россия: Юлия Самойлова - I Will not Break
  7. Молдова: DoReDos - My Lucky Day
  8. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
  9. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
  10. Грузия: Ethno-Jazz Band Iriao - For You
  11. Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up
  12. Мальта: Christabelle - Taboo
  13. Венгрия: AWS - Viszlát nyár
  14. Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl
  15. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
  16. Черногория: Vanja Radovanovic - Inje
  17. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne
  18. Украина: Melovin - Under the Ladder

Напомним, что 8 мая состоялся первый полуфинал, в рамках которого были определены первые финалисты конкурса.

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