8 мая состоялся первый полуфинал

Европейские букмекеры продолжают принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение-2018.

После завершения первого полуфинала, девять участников покинули конкурс: Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Исландия, Армения, Хорватия, Македония, Греция и Швейцария. Вследствие чего произошли кардинальные изменения в таблице букмекерских ставок.

Первое место по-прежнему занимает Элени Фурейра из Кипра с песней Fuego. К слову, ролик ее выступления на полуфинале собрал 2,4 млн просмотров.

На второе место поднялся норвежец Александр Рыбак с песней That's How You Write a Song. Третье место занимает Нетта с песней Toy. Пятерку лидеров также вошли: Madame Monsieur из Франции и Ева Засимаускайте из Латвии.

Представитель Украины Melovin находится на 20 месте.