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Эд Ширан записал лучшую песню всех времен по версии британцев

Британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен.

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Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной в 1980-х годах.

Отметим, что всего в рейтинг вошло 500 песен, 20 из которых принадлежат Джорджу Майклу, а еще 18 – Элтону Джону. Также, самыми популярными певицами стали Уитни Хьюстон и Адель, а самой популярной группой — ABBA.