Британцы признали песню Эда Ширана лучшей композицией всех времен
Настоящее признание
Эд Ширан записал лучшую песню всех времен по версии британцев
Британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен.
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Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной в 1980-х годах.
Отметим, что всего в рейтинг вошло 500 песен, 20 из которых принадлежат Джорджу Майклу, а еще 18 – Элтону Джону. Также, самыми популярными певицами стали Уитни Хьюстон и Адель, а самой популярной группой — ABBA.