Европейские букмекеры продолжают принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение 2018

Впервые за несколько недель в таблице сменился лидер. Место Нетты Барзилай, представительницы Израиля, заняла Элени Фурейра из Кипра.

На второе место сместилась Нетта с песней Toy. А на третьем месте неожиданно оказался норвежец Александр Рыбак с песней That's How You Write a Song. В первую пятерку также вошли: Элина Нечаева из Эстонии и дуэт Madame Monsieur из Франции.

Представитель Украины Melovin занимает 18 место с песней Under the Ladder.