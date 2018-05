Поделись







Песня Джамалы вошла в список лушчих /EPA/UPG

Музыкальные критики издания Udiscovermusic назвали десятку самых ярких и запоминающихся песен за всю историю конкурса Евровидение.

Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных мероприятий в мире. Он открывает миру новых исполнителей и громкие хиты, которые попадают в ротации практически всех стран Европейского союза и не только.

В преддверии 63-го конкурса Евровидение критики выбрали лучшие, по их мнению, песни за всю историю шоу.

Италия: Доменико Модуньо - Nel Blu Dipinto Di Blu. Третье место, 1958 год

Эта песня единственная в списке, которая не стала победной. Однако, это не помешало ей стать хитом 1958 года. На протяжении пяти недель она держалась на первой позиции Billboard Hot 100 и даже стала синглом года. Более того, благодаря ей Модуньо получил премии Грэмми в номинациях Песня года и Запись года.

Великобритания: Лулу - Boom Bang-A-Bang. Победа, 1969 год

Boom-Bang-A-Bang – это прекрасный пример поп-музыки 60-х годов. Песня долгое время держалась в топе британских чартов и была громким хитов по всей Европе.

Швеция: АВВА – Waterloo. Победа, 1974 год

Нельзя не упомянуть культовое выступление группы АВВА. В 1974 году квартет завоевал не только золото для своей страны, но и мировую популярность. Песня является примером того, как создать идеальный поп-гимн - то, что группа продолжала повторять и совершенствовать в течение многих лет после конкурса.

Великобритания: Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me. Победа, 1976 год

Следуя по стопам победы ABBA, этот британский квартет состоял из двух мужчин и двух женщин. В основе песни был рассказ о человеке, который по дороге на работу с любовью прощается, по-видимому, с женой, однако последняя строка показывает, что на самом деле он поет своему трехлетнему ребенку. Это восхитительный поп-перформанс с легкими танцевальными движениями.

Дания: Olsen Brothers - Fly On The Wings Of Love. Победа, 2000 год

Когда в 2000 году отгремел финал, у многих были низкие ожидания от Fly On The Wings Of Love - классической баллады, исполненной двумя престарелыми музыкантами. Однако, когда дело дошло до подсчета голосов, песня не просто заняла первое место, но и позже заработала почетное место среди лучших песен в истории конкурса.

Германия: Lena – Satellite. Победа, 2010 год

Лене было всего 18 лет, когда она приняла участие в конкурсе и именно эта молодость казалась свежим воздухом для финала. Между балладами и танцевальными па, выполненными в том году, ее выступление выделялось как простой, но уверенный поп-номер.

Швеция: Loreen – Euphoria. Победа, 2012 год

Платиновый статус в восьми странах и официально самая загруженная песня Евровидения всех времен - Euphoria более чем подходит для этого списка лучших песен. Танцевальный хит был потрясающим - идеально подходил для соревнований и танцполов. Но прежде всего, вокальное исполнение Loreen было невероятно впечатляющим.

Дания: Эммили де Форест - Only Teardrops. Победа, 2013

Песня сочетает в себе традиционные народные мотивы с элементами танца. Она объединяет два классических маршрута по которым следуют участники конкурса и легко смешивает их, поэтому неудивительно, что песня Эммели Де Форест была признана лучшей в 2013 году.

Австрия: Кончита Вурст - Rise Like A Phoenix. Победа, 2014 год

Несмотря на то, что песня, возможно, привлекла внимание благодаря бороде Кончиты Вурст, оперная поп-песня Rise Like A Phoenix была захватывающей. С припевом, который эхом повторял основной смысл, песня получила первое место. Это еще больше укрепило близость Евровидения к сообществу ЛГБТ.

Украина: Джамала – 1944. Победа, 2016

Отойдя от классической стратегии песни, Джамала привезла на конкурс политическую позицию. В песне она рассказала о депортации крымских татар Советским Союзом в 1940-х годах. Ее история была вдохновлена реальной историей ее бабушки. Кроме того, в песне звучит крымско-татарский язык, который мало кто в Европе слышал ранее.