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Дуа Липа выступит в Киеве

Организаторы финала Лиги Чемпионов сообщили, что перед матчем выступит британская певица Дуа Липа. Концерт состоится 26 мая.

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Пока организаторы не сообщают подробностей, но обещают новую информацию уже 8 мая.

Дуа Липа - 22-летняя певица из Великобритании. Ее первый альбом Dua Lipa вышел в 2017 году. В прошлом году четыре ее сингла вошли в топ-10 самых прослушиваемых в Британии, а клип на песню New Rules собрал свыше миллиарда просмотров на YouTube.