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Опубликована видеовизитка Melovin на Евровидении-2018

Победитель Х-фактор
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Отрывок из нового видеоклипа вошел в видеовизитку
Отрывок из нового видеоклипа вошел в видеовизитку
/кадр из видео

На официальном канале Евровидения в Youtube появилась видеовизитка представителя Украины – Melovin.

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В ролике Melovinа представили как победителя украинской версии шоу Х-фактор, певца, автора песен и режиссера. Также, в видео вошли кадры из клипа на песню Under the Ladder и небольшой фрагмент припева.

Напомним, что певец выступит во втором полуфинале 10 мая последним.

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