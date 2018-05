Поделись







Bon Jovi - самая переоцененная группа

Музыкальный критик Билл Уаймен назвал самых переоцененных музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла.

В рейтинг Уаймена вошли 214 членов, которых он расставил от лучших до худших. При его составлении критик основывался на том, насколько их вклад в музыку был существенен, были ли они первыми, достойны ли они находится в Зале славы.

Самые переоцененные музыканты по версии критика

Bon Jovi

Критик считает, что Bon Jovi вовсе не рок-группа, а ребята, которые играют в фильме о рок-группе. За 30-летнюю карьеру они создали всего один нормальный припев, да и тот при помощи композитора Дезмонда Чайлда который, к слову, создал главные хиты группы.

Queen

Уаймен называет группу самой переоцененной. Их музыка казалась ужасной с самого начала. Она состояла из подтасовки вещей, которые никто в группе не понимал, и все это достигло высшей точки в We Will Rock You.

Kiss

Это еще одна группа с двумя с половиной достойными песнями и десятилетиями бессмысленной деятельности. Сегодня они уже не рок-группа, а просто скандальная PR-команда во главе с ребятами, которые время от времени ходят в студию, прежде чем отправиться в турне, где находятся деньги.

Red Hot Chili Peppers

Касательно RHCP критик удивляется, как эти парни с явным презрениям к женщинам смогли взобраться на Oлимп и втереться в доверие к настоящим рокерам.

ABBA

Решение включить эту группу в Зал славы критик называет циничным. Он считает, что это не поп-музыка, а поп-пародия, которой не место рядом с легендами музыки.

Deep Purple

Автор считает, что у группы всего две приличные песни, а сегодня их репутация держится на Smoke on the Water, без которой не было бы группы вообще.

Отметим, что в десятку самых достойных членов Зала славы вошли: Чак Берри, The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, Ramones, Nirvana, Бадди Холли и Мадди Уорес.