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Stromae вернулся с новой песней

Первый трек за пять лет
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Stromae выпустил новый трек
Stromae выпустил новый трек

Бельгийский музыкант Поль Ван Авер, известный как Stromae, выпустил новый трек. Этот релиз стал первым за последние пять лет.

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Девятиминутную композицию DÉFILER музыкант записал совместно с братом Люком, со-основателем креативного агентства Ван Авера Mosaert, которое поддержало Парижское фешн-шоу. Также, один из показов прошел под новую песню. 

Напомним, что последний альбом Stromae Racine Carrée вышел в 2013 году.

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