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Музыканты выступят в Праге

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes заявлена в лайнапе крупного музыкального фестиваля Metronome в Праге. Он состоится 22-23 июня.

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Наряду с Brunettes Shoot Blondes, на фестивале также выступят такие известные музыканты, как The Chemical Brothers, Massive Attack, David Byrne с Talking Heads, Tom Odell, John Cale с The Velvet Underground и другие.

Brunettes Shoot Blondes – украинская группа, основанная в начале 2010 года в Кривом роге. Группа исполняет песни на английском языке в стиле инди, электро и альтернативная музыка.

Напомним, что в ранее клип группы на песню Hips стал лучшим в марте по версии Los Angeles Film Awards – квалификационного конкурса IMDb. Видео получило награду в номинации Best Music Video.