Поделись







Музыканты представили оригинальный клип /кадр из видео

Шотландские инди-рокеры Franz Ferdinand выпустили клип на песню Glimpse Of Love. Трек вошел в пятый студийный альбом Always Ascending, выпущенный в феврале этого года.

Читай также: В нидерландском соборе на колоколах сыграли песни Avicii

Режиссером стала французский фотограф и художник Алис Кунисью, известная своими сюрреалистичными работами. Само видео было снято в пригороде Парижа.

Напомним, что Franz Ferdinand выступят в Киеве 13 июня.