Группа Franz Ferdinand презентовала клип на песню Glimpse Of Love
Игривое настроение
Музыканты представили оригинальный клип/кадр из видео
Шотландские инди-рокеры Franz Ferdinand выпустили клип на песню Glimpse Of Love. Трек вошел в пятый студийный альбом Always Ascending, выпущенный в феврале этого года.
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Режиссером стала французский фотограф и художник Алис Кунисью, известная своими сюрреалистичными работами. Само видео было снято в пригороде Парижа.
Напомним, что Franz Ferdinand выступят в Киеве 13 июня.