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Концерт пройдет в десятый раз

25 апреля в Киеве состоится десятый концерт Ambience. Концерт пройдет в Доме Архитектора.

В этом году для гостей выступят: Scott McCulloch (Австралия), Bohdan Konakov (Украина), Anatolii Apache Sachivko (Украина), IWIK (Украина).

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Десятый концерт Ambience посвящен исследованию темы метамодернизма. Исследуя феномен метамодерна, участники концерта представят два противопоставленных перформанса с использованием аналоговых и цифровых методов создания звука, изображения, танца и света.

Напомним, что проект Ambience направлен на развитие украинской электронной музыки и визуальных искусств, включая перформанс, театральное действие, выставки медиа искусства с использованием новых технологий.