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Иван Дорн выступит в Киеве



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Иван Дорн анонсировал первый за долгое время концерт в Украине. Он состоится 1 июня на секретной локации. Дополнительной информации нет, но скорее всего он презентует англоязычный альбом OTD.

Напомним, что музыкант выпустил альбом в 2017 году, в него вошли такие песни, как Afrika, Preach та Beverly.

Напомним, ранее Иван Дорн выпустил новую песню Kaida, записанную в соавторстве с лидером казахской группы Moldanazar - Галымжаном Молданазаром. Трек записан на двух языках: украинском и казахском.