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Lykke Li выпустила две новые песни и анонсировала альбом

Релиз альбома состоится 9 июня
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Lykke Li анонсировала альбом
Lykke Li анонсировала альбом

Шведская инди-поп исполнительница Lykke Li (Люкке Ли) выпустила два новых трека из предстоящего альбома So Sad So Sexy, который выйдет 9 июня.

Над песнями Deep End и Hard Rain работали продюсеры Джефф Баскер, Malay, T-Minus и Rostam.

Рассказывая о новом альбоме, певица призналась: «Мне кажется, что я все время создаю противоречия. Каким-то образом я пишу поп-музыку, но в совершенно своеобразной, далекой от стеснения манере».

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