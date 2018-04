Поделись







Диджей Avicii умер 20 апреля /Avicii/Facebook

В Нидерландах в соборе города Утрехт на колоколах сыграли отрывки трех песен диджея Avicii, который умер 20 апреля в возрасте 28 лет.

Звонарем собора является 44-летняя Мальгоша Фибих, неоднократный лауреат международных конкурсов звонарей. За три с половиной минуты она сыграла отрывки из популярных песен Wake Me Up, Hey Brother и Without You.

Отметим, что это не первый случай, когда Фибих играет на колоколах в честь музыканта. Ранее она сыграла Numb в память о Честере Беннингтоне и Space Oddity в честь Дэвида Боуи.