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Группа StonedJesusсуществует с 2009 года и играет музыку в лучших традициях 70-х, сочетая в своих треках тяжелую психоделию с изобретательным прогрессив-роком. В их дискографии три альбома, последний из которых — TheHarvest — считается едва ли не лучшей украинской рок-пластинкой 2015 года. А песня I’m The Mountain, которая вошла во второй альбом команды, на данный момент собрала почти десять миллионов просмотров на YouTube.

StonedJesus известны тем, что являются одной из самых гастролирующих за рубежом украинских групп. Их концерты регулярно проходят в Европе, США и даже в Южной Америке. Они стали первыми украинскими музыкантами, которые выступили на французском метал-фестивале Hellfest, где собрали под сценой тысячи слушателей.

Игорь Сидоренко (фронтменStonedJesus):

"Это очень важный и эмоциональный момент лично для меня, потому что "пёплы" были любимой группой моего папы. Даже не представляю, насколько он был бы счастлив от новости, что его сын делит сцену с отцами хард-рока и прог-метала".

Напомним, что концерт DeepPurple в Киеве состоится в рамках всемирного тура The Long Goodbye Tour. Группа представит свой последний альбом InFinite, выпущенный в апреле 2017 года, а также лучшие хиты из предыдущих релизов.

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