Названы украинские группы, которые выступят на UPark
Полный лайнап
Onuka выступит на фестивале
Читай также: Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лайнап киевского музыкального фестиваля UPark пополнился новыми именами. На фестивале выступят две украинские группы: Onuka и Yuko.
Ранее организаторы анонсировали выступления таких музыкантов, как Gorillaz, Tove Lo, Kaleo, Massive Attack, Bonobo и Young Fathers.
Напомним, что в этом году UPark Festival пройдет 25 и 26 июля на киевском стадионе Динамо им. Лобановского.