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Onuka выступит на фестивале

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Лайнап киевского музыкального фестиваля UPark пополнился новыми именами. На фестивале выступят две украинские группы: Onuka и Yuko.

Ранее организаторы анонсировали выступления таких музыкантов, как Gorillaz, Tove Lo, Kaleo, Massive Attack, Bonobo и Young Fathers.

Напомним, что в этом году UPark Festival пройдет 25 и 26 июля на киевском стадионе Динамо им. Лобановского.