Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Неожиданное решение
Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию/EPA/UPG
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Американский рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию в области музыка за альбом DAMN 2017 года
По мнению жюри, этот альбом отражает сложность афроамериканской жизни. Кроме того он сочетает в себе лирику, хип-хоп, рэп, джаз, соул, фанк, поэзию и африканские звуки.
Отметим, что это первый случай, когда премию получает альбом не джазовой или классической музыки.
Congratulations to @kendricklamar, @dangerookipawaa and @Interscope! #Pulitzer pic.twitter.com/fFQBYnoW9F— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) 16 апреля 2018 г.