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Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию /EPA/UPG

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Американский рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию в области музыка за альбом DAMN 2017 года

По мнению жюри, этот альбом отражает сложность афроамериканской жизни. Кроме того он сочетает в себе лирику, хип-хоп, рэп, джаз, соул, фанк, поэзию и африканские звуки.

Отметим, что это первый случай, когда премию получает альбом не джазовой или классической музыки.