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Кадр, который хакеры установили вместо клипа

Через пять дней после объявления о рекорде клипа Despasito, который собрал 5 млрд просмотров на Youtube, хакеры удалили ролик.

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Хакеры заменили клип собственным видео, где был изображен кадр из испанского сериала Бумажный дом – люди в масках, красных костюмах и с оружием в руках. В описании к видео было написано “Освободите Палестину”.

Как пишут СМИ, это дело рук хакерской группировки Prosox and Kuroiʼsh. Помимо удаления клипа Despacito, хакеры взломали страничку Vevo из-за чего пострадали клипы Шакиры, Тейлор Свифт, Селены Гомес и Дрейка.

По сообщению BBC News, один из предполагаемых хакеров написал в твиттере, что это было сделано ради веселья. “Я просто использовал скрипт, который меняет название. Не судите меня, я люблю Youtube”, - написал хакер.